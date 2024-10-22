Сеул должен подтвердить использование войск КНДР против Украины - генсек НАТО

До отримання докладного інформування Північноатлантичної ради з боку партнерів з Південної Кореї, НАТО не може підтвердити факт надсилання Пхеньяном північнокорейських військ, повідомляє Укрінформ.

Альянс очікує деталізовану інформацію від Південної Кореї щодо можливого залучення військ КНДР до участі в російській війні проти України, що було б значною ескалацією цього конфлікту, заявив сьогодні у Таллінні на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Я обговорив це вчора під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї… Ми, безумовно, обговорили триваючі співробітництво між Південною Кореєю і НАТО, оскільки лише минулого четверга ми завершили дуже успішну зустріч міністрів оброни НАТО із їх колегами з Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Цей телефонний дзвінок був значною мірою присвячений поглибленому розгляду випадку із Північною Кореєю» , - сказав Рютте.

Він зауважив, що просив президента Південної Кореї надіслати своїх експертів для докладного інформування Північноатлантичної ради про ситуацію навколо залучення північнокорейських військ до російської війни проти України. За словами керівника Альянсу, він отримав позитивну відповідь, і така інформаційна зустріч відбудеться в НАТО на початку наступного тижня.