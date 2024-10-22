Сеул должен подтвердить использование войск КНДР против Украины - генсек НАТО
До получения подробного информирования Североатлантического совета со стороны партнеров из Южной Кореи, НАТО не может подтвердить факт отправки Пхеньяном северокорейских войск, сообщает Укринформ.
Альянс ожидает детализированную информацию от Южной Кореи о возможном привлечении войск КНДР к участию в российской войне против Украины, что было бы значительной эскалацией этого конфликта, заявил сегодня в Таллинне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Я обсудил это вчера во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи… Мы, безусловно, обсудили продолжающиеся сотрудничество между Южной Кореей и НАТО, поскольку только в прошлый четверг мы завершили очень успешную встречу министров обороны НАТО с их коллегами из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Этот телефонный звонок был в значительной степени посвящен углубленному рассмотрению случая с Северной Кореей», - сказал Рютте.
Он отметил, что просил президента Южной Кореи направить своих экспертов для подробного информирования Североатлантического совета о ситуации вокруг привлечения северокорейских войск к российской войне против Украины. По словам руководителя Альянса, он получил утвердительный ответ, и такая информационная встреча состоится в НАТО в начале следующей недели.
«Тогда мы будем видеть, действительно ли Северная Корея поддерживает или не поддерживает российскую войну в Украине. Если это подтвердится, если они действительно посылают войска в Украину, это обозначит существенную эскалацию. Но на данный момент я не могу этого подтвердить, прежде чем мы получим обновленную информацию от Южной Кореи в начале следующей недели», - заявил генеральный секретарь НАТО.