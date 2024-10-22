Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном, обговорили обстановку в Україні

Глава кремля Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".﻿﻿ З посиланням на російські пропагандистські агентства, російську службу "Радіо Свобода", повідомляє Українська правда.

За даними ЗМІ, зустріч тривала близько години.

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".

Лідер Кремля під час переговорів із Сі сказав, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".