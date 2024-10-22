Путин встретился с Си Цзиньпином, обсудили обстановку в Украине

Глава кремля Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и "дальнейшие контакты для продолжения диалога".﻿﻿ Со ссылкой на российских пропагандистские агентства, российскую службу "Радио Свобода", сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, встреча длилась около часа.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".

Лидер Кремля во время переговоров с Си сказал, что Москва намерена и дальше наращивать координацию с Пекином на "всех международных площадках".