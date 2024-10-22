ГБР анонсувало кримінальні справи проти чиновників із фейковою інвалідністю

В Україні проведуть перевірку чиновників на наявність фейкових статусів особи з інвалідністю. Якщо такі випадки підтвердяться, проти них відкриють кримінальні справи. З посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження" , - зазначила Сап'ян.

Вона уточнила, що підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

За словами Сап'ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.