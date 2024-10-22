ГБР анонсировало уголовные дела против чиновников с фейковой инвалидностью

В Украине проведут проверку чиновников на наличие фейковых статусов лица с инвалидностью. Если такие случаи подтвердятся, против них откроют уголовные дела.﻿ Со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Будет создана рабочая группа. Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производство" , - отметила Сапьян.

Она уточнила, что подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса. В частности, речь о подделке документов, мошенничестве, незаконном обогащении, участии в организованной преступной группировке.

По словам Сапьян, главная задача ГБР будет заключаться в том, чтобы довести дело до суда.