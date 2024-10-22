У Британії завершила навчання 3-я когорта українських пілотів

3-я когорта пілотів Військово-повітряних сил ЗСУ завершила підготовку у Великій Британії. З посиланням на колишнього головнокомандувача Збройних сил Україні, а нині посла у Сполученому Королівстві Валерія Залужного у соцмережах, повідомляє Українська правда.

За словами Залужного, випускна церемонія відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі, і він був на ній присутній.

"Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії ми маємо шанс на Перемогу…

Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані".

Посол додав, що "зовсім скоро ці хлопці підуть у бій".