В Британии завершила обучение 3-я когорта украинских пилотов

3-я когорта пилотов Военно-воздушных сил ВСУ завершила подготовку в Великобритании.﻿﻿ Со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а ныне посла в Соединенном Королевстве Валерия Залужного в соцсетях, сообщает Украинская правда.

По словам Залужного, выпускная церемония состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле, и он присутствовал на ней.

"В очередной раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании мы имеем шанс на Победу...

Я искренне благодарен всему персоналу за подготовку наших пилотов. Надеюсь, что они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы" , - собщил Залужный.

Посол добавил, что "совсем скоро эти ребята пойдут в бой".