В Британии завершила обучение 3-я когорта украинских пилотов
3-я когорта пилотов Военно-воздушных сил ВСУ завершила подготовку в Великобритании. Со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а ныне посла в Соединенном Королевстве Валерия Залужного в соцсетях, сообщает Украинская правда.
По словам Залужного, выпускная церемония состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле, и он присутствовал на ней.
"В очередной раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании мы имеем шанс на Победу...
Я искренне благодарен всему персоналу за подготовку наших пилотов. Надеюсь, что они хорошо готовились, а инструкторы не были разочарованы", - собщил Залужный.
Посол добавил, что "совсем скоро эти ребята пойдут в бой".