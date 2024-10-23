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Курс валют НБУ на 23 жовтня

Курс валют НБУ на 23 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 23 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3313 за 1 долар.

Євро подешевшав на 10 коп. до 44.7081 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 53.6356 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.7377 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.3512 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.331 300 +0.048
EUR Євро 44.708 100 --0.1049
GBP Фунт стерлінгів 53.635 600 --0.1194
CHF Швейцарський франк 47.737 700 --0.055
PLN Польський злотий 10.351 200 --0.028

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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