Курс валют НБУ на 23 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 23 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3313 за 1 долар.
Євро подешевшав на 10 коп. до 44.7081 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 53.6356 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.7377 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.3512 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.331 300
|EUR
|Євро
|44.708 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.635 600
|CHF
|Швейцарський франк
|47.737 700
|PLN
|Польський злотий
|10.351 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.