Курс валют НБУ на 23 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 23 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3313 за 1 долар.

Євро подешевшав на 10 коп. до 44.7081 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 53.6356 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 6 коп. до 47.7377 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 10.3512 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.331 300 EUR Євро 44.708 100 GBP Фунт стерлінгів 53.635 600 CHF Швейцарський франк 47.737 700 PLN Польський злотий 10.351 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.