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Курс валют НБУ на 23 октября

Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, повысился на 5 коп до 41.3313 за 1 доллар.

Евро подешевел на 10 коп до 44.7081 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 53.6356 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.7377 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.3512 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.331300 +0.048
EUR Евро 44.708100 --0.1049
GBP Фунт стерлингов 53.635600 --0.1194
CHF Швейцарский франк 47.737700 --0.055
PLN Польский злотый 10.351200 --0.028

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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