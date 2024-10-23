Курс валют НБУ на 23 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 октября, повысился на 5 коп до 41.3313 за 1 доллар.

Евро подешевел на 10 коп до 44.7081 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 53.6356 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.7377 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.3512 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.331 300 EUR Евро 44.708 100 GBP Фунт стерлингов 53.635 600 CHF Швейцарский франк 47.737 700 PLN Польский злотый 10.351 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.