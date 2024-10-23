Курс валют НБУ на 23 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 октября, повысился на 5 коп до 41.3313 за 1 доллар.
Евро подешевел на 10 коп до 44.7081 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 53.6356 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 6 коп до 47.7377 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.3512 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.331300
|EUR
|Евро
|44.708100
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.635600
|CHF
|Швейцарский франк
|47.737700
|PLN
|Польский злотый
|10.351200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.