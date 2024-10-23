Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів та 8 танків за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 683 040 окупантів, 1460 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 жовтня склали:
- особового складу – близько 683 040 (+1460) осіб,
- танків – 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 18229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19674 (+51) од,
- РСЗВ – 1234 (+0) од,
- засоби ППО – 981 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
- крилаті ракети – 2625 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
- спеціальна техніка – 3509 (+10) од.