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Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів та 8 танків за добу

Сили оборони ліквідували 1460 російських окупантів та 8 танків за добу
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 683 040 окупантів, 1460 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 жовтня склали:

  • особового складу – близько 683 040 (+1460) осіб,
  • танків – 9088 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 18229 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19674 (+51) од,
  • РСЗВ – 1234 (+0) од,
  • засоби ППО – 981 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
  • крилаті ракети – 2625 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
  • спеціальна техніка – 3509 (+10) од.

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