Силы обороны ликвидировали 1460 российских оккупантов и 9 танков за сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 683 040 оккупантов, 1460 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 октября составили:
- личного состава – около 683 040 (+1460) человек,
- танков – 9088 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 18229 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 19674 (+51) ед,
- РСЗО – 1234 (+0) ед,
- средства ПВО – 981 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17489 (+85),
- крылатые ракеты – 2625 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27217 (+106) ед,
- специальная техника – 3509 (+10) ед.