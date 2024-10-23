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Силы обороны ликвидировали 1460 российских оккупантов и 9 танков за сутки

Силы обороны ликвидировали 1460 российских оккупантов и 9 танков за сутки
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 683 040 оккупантов, 1460 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 октября составили:

  • личного состава – около 683 040 (+1460) человек,
  • танков – 9088 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 18229 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 19674 (+51) ед,
  • РСЗО – 1234 (+0) ед,
  • средства ПВО – 981 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17489 (+85),
  • крылатые ракеты – 2625 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 27217 (+106) ед,
  • специальная техника – 3509 (+10) ед.

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