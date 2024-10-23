Сікорський не згоден, що Польщу "виключили з обговорень" щодо України

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський не вважає сигналом про "виключення з обговорень щодо України" те, що Польщу не запросили на зустріч лідерів США, Британії, Франції та Німеччини, організовану Берліном. Про це він сказав у коментарях польським ЗМІ.

Після зустрічі чотирьох лідерів – президента США Джо Байдена, прем’єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца – щодо війни в Україні і конфлікту на Близькому Сході від деяких коментаторів у Польщі пролунали припущення, що відсутність Варшави на цій зустрічі позначає її "випадання з дипломатичної гри" щодо України".

Радослав Сікорський у телеефірі не погодився з цією тезою. Він зазначив, що зустріч лідерів у Берліні організовували надто поспіхом після того, як зірвалася зустріч формату "Рамштайн" на рівні лідерів, а також нагадав, що усі учасники зустрічі – ядерні держави.

"Ми не ядерна держава, ми не входимо до G7 чи G20. Ми не представлені у кожному форматі, і це нормально" , – зазначив очільник МЗС Польщі.

Він продовжив, що все ж у разі обговорень стосовно України присутність Польщі важлива "задля ухвалення кращих рішень". "Такі формати як "Мінськ" чи "Нормандія" не працюють" , – додав Сікорський.

Міністр сказав також, що не вбачає у цьому сигналу про погіршення відносин з Німеччиною, та нагадав, що щойно був там з візитами.

Сікорського запитали, чи не домовлялися у Берліні про якісь формати перемир’я у російсько-українській війні, зауваживши, що одразу після цього саміту Шольц полетів на зустріч з президентом Туреччини. Радослав Сікорський відповів, що з того, що йому відомо, у дискусії йшлося переважно про війну на Близькому Сході.

Раніше польський міністр у справа ЄС покритикував Шольца за те, що Польщу не запросили на зустріч лідерів.

Нагадаємо, після зустрічі лідерів Німеччини, США, Британії та Франції неофіційно повідомляли, що американська адміністрація вже не має принципових заперечень проти запрошення України у НАТО.

Також стало відомо, що під час розмови лідери не змогли дійти згоди щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів західною зброєю по території Росії.