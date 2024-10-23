Сикорский не согласен, что Польшу "исключили из обсуждений" по Украине
Министр иностранных дел Радослав Сикорский не считает сигналом об "исключении из обсуждений об Украине" то, что Польшу не пригласили на встречу лидеров США, Британии, Франции и Германии, организованную Берлином. Об этом он сказал в комментариях польским СМИ.
После встречи четырех лидеров – президента США Джо Байдена, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца – по войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке от некоторых комментаторов в Польше прозвучали предположения, что отсутствие Варшавы на этой встрече обозначает ее "выпадение из дипломатической игры" по Украине".
Радослав Сикорский в телеэфире не согласился с этим тезисом. Он отметил, что встречу лидеров в Берлине организовывали слишком поспешно после того, как сорвалась встреча формата "Рамштайн" на уровне лидеров, а также напомнил, что все участники встречи – ядерные государства.
"Мы не ядерное государство, мы не входим в G7 или G20. Мы не представлены в каждом формате, и это нормально", – отметил глава МИД Польши.
Он продолжил, что все же в случае обсуждений относительно Украины присутствие Польши важно "для принятия лучших решений".
"Такие форматы как "Минск" или "Нормандия" не работают", – добавил Сикорский.
Министр сказал также, что не видит в этом сигнала об ухудшении отношений с Германией, и напомнил, что только что был там с визитами.
Сикорского спросили, не договаривались ли в Берлине о каких-то форматах перемирия в российско-украинской войне, отметив, что сразу после этого саммита Шольц улетел на встречу с президентом Турции. Радослав Сикорский ответил, что из того, что ему известно, в дискуссии речь шла преимущественно о войне на Ближнем Востоке.
Ранее польский министр по делу ЕС покритиковал Шольца за то, что Польшу не пригласили на встречу лидеров.
Напомним, после встречи лидеров Германии, США, Великобритании и Франции неофициально сообщали, что американская администрация уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО.
Также стало известно, что во время разговора лидеры не смогли прийти к согласию относительно разрешения Украине наносить дальнобойные удары западным оружием по территории России.