У Черкасах пролунала серія вибухів: у регіоні тривога через атаку дронів

У Черкасах 23 жовтня пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу через атаку дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє suspilne.media, Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"У Черкасах пролунала серія вибухів" , - пише suspilne.﻿media.

За даними голови ОВА, Черкаси та область атакують російські дрони.

"Черкаська область, Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!" , - зазначив Табурець о 7:44.

Повітряна тривога у Черкасах та області

Тривогу у Черкаській області оголосили після 2:00. Повітряні сили попередили про заліт російських дронів.

"Кілька груп на півночі Полтавської області курсом на Черкаську область; Черкаська область БПЛА курсом на захід" , - зазначали військові.

Пізніше, після 7:00, нова група дронів пішла курсом на Черкаську область з Полтавської. До цього вибухи у Черкаській області лунали близько 7:00.

Вибухи у Черкаській області

Як повідомлялося, у Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.