У Черкасах пролунала серія вибухів: у регіоні тривога через атаку дронів
У Черкасах 23 жовтня пролунала серія вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу через атаку дронів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє suspilne.media, Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"У Черкасах пролунала серія вибухів", - пише suspilne.media.
За даними голови ОВА, Черкаси та область атакують російські дрони.
"Черкаська область, Черкаси. Триває атака ворожими дронами. Подбайте про свою безпеку!", - зазначив Табурець о 7:44.
Повітряна тривога у Черкасах та області
Тривогу у Черкаській області оголосили після 2:00. Повітряні сили попередили про заліт російських дронів.
"Кілька груп на півночі Полтавської області курсом на Черкаську область; Черкаська область БПЛА курсом на захід", - зазначали військові.
Пізніше, після 7:00, нова група дронів пішла курсом на Черкаську область з Полтавської. До цього вибухи у Черкаській області лунали близько 7:00.
Вибухи у Черкаській області
Як повідомлялося, у Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.