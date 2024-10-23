В Черкассах прогремела серия взрывов: в регионе тревога из-за атаки дронов
В Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает suspilne.media, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"В Черкассах раздалась серия взрывов", - пишет suspilne.media.
По данным главы ОВА, Черкассы и область атакуют российские дроны.
"Черкасская область, Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!", - отметил Табурец в 7:44.
Воздушная тревога в Черкассах и области
Тревогу в Черкасской области объявили после 2:00. Воздушные силы предупредили о залете российских дронов.
"Несколько групп на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область; Черкасская область БПЛА курсом на запад", - отмечали военные.
Позже, после 7:00, новая группа дронов пошла курсом на Черкасскую область с Полтавской. До этого взрывы в Черкасской области раздавались около 7:00.
Взрывы в Черкасской области
Как сообщалось, в Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В регионе ппредупредили о ракетной опасности.