В Черкассах прогремела серия взрывов: в регионе тревога из-за атаки дронов

В Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает suspilne.media, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В Черкассах раздалась серия взрывов" , - пишет suspilne.﻿media.

По данным главы ОВА, Черкассы и область атакуют российские дроны.

"Черкасская область, Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!" , - отметил Табурец в 7:44.

Воздушная тревога в Черкассах и области

Тревогу в Черкасской области объявили после 2:00. Воздушные силы предупредили о залете российских дронов.

"Несколько групп на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область; Черкасская область БПЛА курсом на запад" , - отмечали военные.

Позже, после 7:00, новая группа дронов пошла курсом на Черкасскую область с Полтавской. До этого взрывы в Черкасской области раздавались около 7:00.

Взрывы в Черкасской области

Как сообщалось, в Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В регионе ппредупредили о ракетной опасности.