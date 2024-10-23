Єрмак пояснив, за яких умов Україна готова коригувати "формулу миру"

Україна готова обговорювати будь-які варіанти коригування "формули миру", але лише ті, що підтримують її територіальну цілісність та повний суверенітет, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в публікації голови Офісу президента Андрія Єрмака для фінського видання Hufvudstadsbladet.

"Хоча формула миру встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави повинні брати активну участь у розробці основи миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом" , — мовиться в тексті.

Єрмак зазначає, що Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які "загрожують її існуванню, праву на самовизначення чи людській гідності українського народу".

Нагадаємо, 9 жовтня президент Володимир Зеленський казав, що в листопаді буде готова українська "формула миру" — з усіма умовами, в яких прописане "справедливе завершення війни". Документ готують до другого Саміту миру.

Як повiдомлялось, президент Володимир Зеленський, за інформацією ЗМІ, доручив органам влади розробити пропозиції для так званого "внутрішнього плану дій", який би допоміг країні вистояти в умовах війни.