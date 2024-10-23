Ермак объяснил, при каких условиях Украина готова корректировать "формулу мира"

Украина готова обсуждать любые варианты корректировки "формулы мира", но только поддерживающие ее территориальную целостность и полный суверенитет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в публикации главы Офиса президента Андрея Ермака для финского издания Hufvudstadsbladet.

"Хотя формула мира устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства должны активно участвовать в разработке основы мира. Реализация этих принципов может и должна руководствоваться, корректироваться и дополняться консенсусом" , — говорится в тексте.

Ермак отмечает, что Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, "угрожающих ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа".

Напомним, 9 октября президент Владимир Зеленский говорил, что в ноябре будет готова украинская "формула мира" — со всеми условиями, в которых прописано "справедливое завершение войны". Документ готовят ко второму Саммиту мира.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский, по информации СМИ, поручил органам власти разработать предложения для так называемого "внутреннего плана действий", который помог бы стране выстоять в условиях войны.