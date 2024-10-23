Повітряні сили: ППО збила 57 "Шахедів", ще 9 безпілотників у повітряному просторі

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та однією ракетою. Сили ППО збили 57 "Шахедів" та дронів невстановленого типу, ще 15 – локаційно втрачено. Водночас до 9 безпілотників все ще у повітряному просторі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 81 "Шахед" та БпЛА невстановленого типу, які запустили з напрямків Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

Також війська РФ атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

"Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено" , – йдеться у повідомленні.

Також до 9 ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України, робота ППО триває.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.