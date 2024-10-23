Воздушные силы: ПВО сбило 57 "Шахедов", еще 9 беспилотников в воздушном пространстве

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и одной ракетой. Силы ПВО сбили 57 "Шахедов" и дронов неустановленного типа, еще 15 - локационно потеряно. В то же время, до 9 беспилотников все еще в воздушном пространстве.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 81 "Шахед" и БпЛА неустановленного типа, которые запустили по направлениям Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).

Также войска РФ атаковали Одесщину управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

"По состоянию на 9.00 подтверждены убытки 57 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно" , – говорится в сообщении.

Также до 9 вражеских БПЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины, работа ПВО продолжается.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.