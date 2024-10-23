Британія виділить ще понад 150 млн доларів на морську коаліцію для України

Велика Британія додатково виділить ще £120 млн (близько $155 млн) на підтримку Коаліції морських сил і засобів. Про це стало відомо із заяви, яка опублікована на сайті британського уряду, повідомляє Європейська правда.

Британія виділяє додаткові £120 млн на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

Як зазначається, нове фінансування виділяють на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі.

Крім цього, передається, що Британія та Норвегія спільно шукають близько $130 млн для спільного фінансування коаліції.

У межах морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Британія та Норвегія офіційно оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.