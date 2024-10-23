Британия выделит еще более 150 млн долларов на морскую коалицию для Украины

Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов (около 155 млн долларов) на поддержку Коалиции морских сил и средств. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте британского правительства, сообщает Европейская правда.

Великобритания выделяет дополнительные 120 млн фунтов на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

Как отмечается, новое финансирование выделяют на фоне усиления российских атак по украинской портовой инфраструктуре в Черном море.

Кроме этого, передается, что Великобритания и Норвегия совместно ищут около 130 млн долларов для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в декабре 2023 года Великобритания и Норвегия официально объявили о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.