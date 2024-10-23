Стармер звинуватив Путіна у порушенні поставок їжі до Сектору Гази
Очільник уряду Сполученого Королівства Кір Стармер заявив, що російський диктатор Путін спровокував скорочення поставок їжі до Сектору Гази, повідомляє Лівий берег.
Як пише The Guardian, прем'єр звинуватив кремлівського автократа у "заграванні зі світовою продовольчою безпекою" після того, як британська розвідка надала звіт про збільшення атак росіян на українські чорноморські порти та судна, які з них виходили.
У період з 5 до 14 жовтня щонайменше чотири торговельних кораблі були обстріляні російськими військами. Принаймні одне з них перевозило вантаж, який був призначений для програми World Food Programme, що бореться з проблемою голоду в Палестині.
Стармер вважає, що Путін нищить продовольство для того, щоб "схилити Київ до капітуляції".
"Щоб отримати перевагу в своїй варварській війні, він завдає шкоди мільйонам вразливих людей на Близькому Сході, в Африці та Азії", – додав британський прем'єр.