Глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что российский диктатор Путин спровоцировал сокращение поставок пищи в Сектор Газа, сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, премьер обвинил кремлевского автократа в "заигрывании с мировой продовольственной безопасностью" после того, как британская разведка предоставила отчет об увеличении атак россиян на выходящие из них украинские черноморские порты и суда.

В период с 5 по 14 октября не менее четырех торговых кораблей были обстреляны российскими войсками. По крайней мере, одно из них перевозило груз, предназначенный для программы World Food Programme, борющейся с проблемой голода в Палестине.

Стармер считает, что Путин уничтожает продовольствие для того, чтобы "склонить Киев к капитуляции".