В Афганістані стався ракетний удар, відповідальність взяли повстанці

Таліби 22 жовтня провели поквартирні обшуки щонайменше у двох районах столиці Афганістану Кабула, розповіли місцеві джерела афганської служби RFE/RL, повідомляє Радіо Свобода.

Житель району Хайр-Хана, який побажав залишитися неназваним із міркувань безпеки, розповів, що таліби провели обшуки в цьому та іншому районі столиці, відомому за цифровим позначенням 315. Інші ЗМІ також повідомляли про обшуки, рух "Талібан" поки не коментував ці повідомлення.

Обшуки відбулися після того, як 19 жовтня по аеропорту Кабула було випущено щонайменше дві ракети. Відповідальність за це взяла на себе антиталібська група "Фронт свободи Афганістану". Вона заявила, що серед талібів є загиблі, також фактична влада Афганістану зазнала "фінансових втрат".

"Фронт свободи Афганістану" стверджував, що напад на військову частину аеропорту Кабула розпочався із запуску кількох ракет, після чого відбувся штурм, спрямований проти персоналу талібів.

Хоча джерело в "Талібані" підтвердило "Радіо Свобода" ракетний обстріл аеропорту Кабула, коментарів щодо відповідальності "Фронту свободи Афганістану" це джерело не зробило.

"Фронт свободи Афганістану" пов’язав обшуки в Кабулі з недавнім нападом і заявив, що двоє членів "Талібану" були вбиті під час нового нападу на машину розвідки "Талібану" в районі Калача в Кабулі 22 жовтня.

Афганська служба "Радіо Свобода" не змогла незалежно перевірити цю заяву.

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