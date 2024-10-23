В Афганистане произошел ракетный удар, ответственность взяли повстанцы

Талибы 22 октября провели поквартирные обыски как минимум в двух районах столицы Афганистана Кабула, рассказали местные источники афганской службы RFE/RL, сообщает Радио Свобода.

Житель района Хайр-Хана, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, рассказал, что талибы провели обыски в этом и другом районе столицы, известном по цифровому обозначению 315. Другие СМИ также сообщали об обысках, движение "Талибан" пока не комментировало эти сообщения.

Обыски прошли после того, как 19 октября по аэропорту Кабула было выпущено по меньшей мере две ракеты. Ответственность за это взяла на себя антиталибская группа "Фронт свободы Афганистана". Она заявила, что среди талибов есть погибшие, также фактические власти Афганистана понесли "финансовые потери".

"Фронт свободы Афганистана" утверждал, что нападение на военную часть аэропорта Кабула началось с запуска нескольких ракет, после чего произошел штурм, направленный против персонала талибов.

Хотя источник в "Талибане" подтвердил "Радио Свобода" ракетные обстрелы аэропорта Кабула, комментариев об ответственности "Фронта свободы Афганистана" этот источник не сделал.

"Фронт свободы Афганистана" связал обыски в Кабуле с недавним нападением и заявил, что двое членов "Талибана" были убиты во время нового нападения на машину разведки "Талибана" в районе Калача в Кабуле 22 октября.

Афганская служба Радио Свобода не смогла независимо проверить это заявление.

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