У Міноборони оцінили розрив у боєприпасах між Україною та Росією

Розрив у боєприпасах між РФ та Україною рекордно скоротився. Зараз співвідношення пострілів артснарядів становить приблизно 1 до 2, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів (в українських та в окупаційних військ, - ред) складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення складає приблизно 1 до 2", - розповів він.

За словами заступника міністра, свою роль у цьому відіграло вдале нанесення Силами оборони ударів по складах з боєприпасами Росії.

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", - зазначив Гаврилюк.

На його думку, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артсистем.

"Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", - констатував представник Міноборони.

Ситуація зі снарядами в Україні

Про дифіцит снарядів в Україні говорять давно. Ще у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Передбачалося, що ЄС надасть Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, йшлося про сім країн.

У січні 2024 року з'ясувалося, що ЄС може надати Україні до березня лише 600 тисяч, а не мільйон снарядів. А в березні екс-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін взагалі заявив, що ні в однієї країни немає тієї кількості боєприпасів, які необхідні Україні, навіть у США.

Альтернативою плану снарядів від ЄС стала так звана "чеська ініціатива". Згідно з нею, у 2024 році планувалося поставити Україні 500 тисяч снарядів. Першу партію снарядів від Чехії було поставлено в Україну наприкінці червня.