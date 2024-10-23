В Минобороны оценили разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией

Разрыв в боеприпасах между РФ и Украиной рекордно сократился. Сейчас соотношение выстрелов артснарядов составляет примерно 1 к 2, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов (у украинских и у оккупационных войск, - ред) составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2", - рассказал он.

По словам замминистра, свою роль в этом сыграло удачное нанесение Силами обороны ударов по складам с боеприпасами России.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако немаловажную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности, артснарядов", - отметил Гаврилюк.

По его мнению, на результат оказывает существенное влияние обученность расчетов, их боевой опыт, тактико-технические характеристики артсистем.

"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", - констатировал представитель Минобороны.

Ситуация со снарядами в Украине

О дифиците снарядов в Украине говорят давно. Еще в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Предполагалось, что ЕС предоставит Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

В январе 2024 года выяснилось, что ЕС может предоставить Украине до марта только 600 тысяч, а не миллион снарядов. А в марте экс-министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин вообще заявил, что ни у одной страны нет того количества боеприпасов, которые необходимы Украине, даже у США.

Альтернативой плану снарядов от ЕС стала так называемая "чешская инициатива". Согласно ей, в 2024 году планировалось поставить Украине 500 тысяч снарядов. Первая партия снарядов от Чехии была поставлена в Украину в конце июня.