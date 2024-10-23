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У Києві затримали російських агентів, які готували теракт

У Києві затримали російських агентів, які готували теракт
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримані — 20-річна мешканка Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків, та її 26-річний співмешканець.

За даними слідства, жінка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

"Вона використала два мобільні телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту", — кажуть у СБУ.
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Перед вчиненням теракту обидва агенти мали виконати "контрольне завдання": підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя. Тоді їх і затримали.

Обом оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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