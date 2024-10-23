В Киеве задержали российских агентов, готовивших теракт

Правоохранители задержали двух российских агентов, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанные — 20-летняя жительница Запорожья, которая искала "легкие" заработки, и ее 26-летний сожитель.

По данным следствия, женщина получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.

"Она использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта" , — говорят в СБУ.

Перед совершением теракта оба агента должны были выполнить "контрольную задачу": поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья. Тогда их и задержали.

Обоим объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.