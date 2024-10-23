У Білому домі кажуть, що не розглядають БРІКС як загрозу

Росія приймає саміт країн BRICS – об'єднання, на яке припадає 45% населення світу і 35% світової економіки. У США заявили, що не розглядають саме угоду BRICS як загрозу західним альянсам. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду BRICS як якусь загрозу" , – сказав Кірбі.

На його переконання, через ізольованість Росії на світовій арені президент країни Владімір Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

Загалом Росія очікує прибуття на саміт 22 лідерів, включаючи главу Китаю Сі Цзіньпіна. Вітаючи його на відкритті саміту BRICS, Путін заявив, що "зростання співпраці між Москвою та Пекіном є стабілізуючим фактором для світу".

BRICS сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія ще офіційно не приєдналася до угоди.