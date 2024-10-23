В Белом доме говорят, что не рассматривают БРИКС как угрозу

Россия принимает саммит стран BRICS – объединение, на которое приходится 45% населения мира и 35% мировой экономики. В США заявили, что не рассматривают именно соглашение BRICS как угрозу для западных альянсов. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

"Каждая страна может принимать суверенные решения о том, с кем ассоциироваться и в каком формате. И вы знаете, мы не рассматриваем соглашение BRICS как угрозу" , - сказал Кирби.

По его убеждению, из-за изолированности России на мировой арене президент страны Владимир Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

В общей сложности Россия ожидает прибытия на саммит 22 лидеров, включая главу Китая Си Цзиньпина. Приветствуя его на открытии саммита BRICS, Путин заявил, что "рост сотрудничества между Москвой и Пекином является стабилизирующим фактором для мира".

BRICS сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия еще официально не присоединилась к соглашению.