МВС: В Україні рекордно впала кількість спроб викрадення авто

Від початку 2024 року в Україні вкрали 765 автомобілів, що стало найнижчим показником від початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ із посиланням на "Опендатабот".

У 2023 за цей же період було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1 200 угонів.

Пік активності крадіїв авто припав на початок повномасштабної війни – 11 700 випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15 274 викрадених авто.

За даними "Опендатаботу", найбільше крадіжок авто фіксується у Донецькій та Херсонській областях – 256 та 166 випадків відповідно. Ці регіони становлять 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

Третьою за кількістю крадіжок стала Волинська область — 104 автомобіля, це 13,6% від загальної кількості по країні. Рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровська область з показником у 137 викрадених авто.

У свою чергу, Івано-Франківська область стала єдиним регіоном, де у період з січня по вересень 2024 року не вкрали жодного автомобіля.

Найчастіше крадуть легкові автомобілі – 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Популярністю серед крадіїв також користуються вантажівки та мотоцикли – 98 та 42 випадки відповідно.

Загалом протягом повномасштабної війни найбільше вкрали ВАЗів (2107 та 21063) – 2 400 одиниць, ГАЗів – 1 000 одиниць та Renault – 750 одиниць. Переважно, цей рейтинг ґрунтується на даних за 2022 рік, коли була рекордна кількість угонів.

У 2024 році найбільш популярними серед крадіїв стали автомобілі марки Nissan – 61 викрадення (8%), ВАЗ – 57 одиниць (7,5%) та Volkswagen – 53 одиниці (6,9%).

Серед моделей найчастіше викрадали Mitsubishi L200 — 17 випадків. Також злочинці вкрали 15 автомобілів Nissan Navara та 14 – Volkswagen Transporter.