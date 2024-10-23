МВД: В Украине рекордно упало количество попыток угона авто

С начала 2024 года в Украине украли 765 автомобилей, что явилось самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел со ссылкой на "Опендатабот".

В 2023 за этот же период было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений — 1 200 угонов.

Пик активности воров авто пришелся на начало полномасштабной войны — 11 700 случаев. Всего за три года зафиксировано 15 274 угнанных авто.

По данным "Опендатабота", больше всего краж авто фиксируется в Донецкой и Херсонской областях — 256 и 166 случаев соответственно. Эти регионы составляют 55% от общего количества похищенных авто в 2024 году.

Третьей по количеству краж стала Волынская область — 104 автомобиля, это 13,6% от общего количества по стране. Год назад антирейтинг замыкала Днепропетровская область с показателем в 137 угнанных авто.

В свою очередь, Ивано-Франковская область стала единственным регионом, где в период с января по сентябрь 2024 года не украли ни одного автомобиля.

Чаще всего воруют легковые автомобили — 516 транспортных средств или 67,5% в 2024 году. Популярностью среди воров также пользуются грузовики и мотоциклы — 98 и 42 случая соответственно.

Всего в течение полномасштабной войны больше всего украли ВАЗов (2107 и 21063) — 2 400 единиц, ГАЗов — 1 000 единиц и Renault — 750 единиц. Преимущественно, этот рейтинг основывается на данных за 2022 год, когда было рекордное количество угонов.

В 2024 году наиболее популярными среди воров стали автомобили марки Nissan — 61 угон (8%), ВАЗ — 57 единиц (7,5%) и Volkswagen — 53 единицы (6,9%).

Среди моделей чаще всего похищали Mitsubishi L200 — 17 случаев. Также преступники украли 15 автомобилей Nissan Navara и 14 — Volkswagen Transporter.