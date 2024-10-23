Ляшко прокоментував можливість відставки на тлі скандалів з МСЕК

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів, чи збирається подавати у відставку на тлі корупційних скандалів, пов'язаних з роботою Медико-соціальних експертних комісій, повідомляє Укрінформ.

"Написати заяву на звільнення простіше, ніж реформувати МСЕК" , – відповів Ляшко на питання, чи збирається він подати у відставку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок провів засідання Ради нацбезпеки і оборони по ситуації з медико-соціальними експертними комісіями і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Зокрема, на ньому йшлося про встановлення багатьох фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України" , - заявив Зеленський.

Серед іншого, на цьому засіданні РНБО було обговорено і ситуацію в органах прокуратури України. Президент заявив після засідання про необхідність кадрових рішень і про те, що має бути і персональна відповідальність через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК.

За підсумками цієї розмови генпрокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.