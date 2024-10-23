Ляшко прокомментировал возможность отставки на фоне скандалов с МСЭК

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил, собирается ли подавать в отставку на фоне коррупционных скандалов, связанных с работой Медико-социальных экспертных комиссий, сообщает Укринформ.

"Написать заявление на увольнение проще, чем реформировать МСЭК" , – ответил Ляшко на вопрос, собирается ли он подать в отставку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.

В частности, речь шла об установлении многих фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины" , – заявил Зеленский.

Среди прочего на этом заседании СНБО была обсуждена и ситуация в органах прокуратуры Украины. Президент заявил после заседания о необходимости кадровых решений и о том, что должна быть и персональная ответственность из-за этой ситуации в центральных органах власти – по вертикали контроля над МСЭК.

По итогам этого разговора генпрокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.