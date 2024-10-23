КНДР відправляє солдат на війну в Україну для отримання бойового досвіду – WSJ

Північна Корея відправила першу хвилю з близько 1000 солдатів в Україну в межах угоди про військову співпрацю з Росією. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки, поінформованого про деталі угоди, повідомляє Українська правда.

За даними видання, угоду між Росією та Північною Кореєю уклали під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян у червні 2024 року. КНДР спочатку запропонувала Росії артилерійські снаряди в обмін на продовольство та паливо, але угода також включала секретний пункт про відправку солдатів. Перша хвиля з близько 1000 північнокорейських військових була відправлена в Україну, щоб "дізнатися з перших рук", що таке ведення війни на досвіді Росії.

Більшість північнокорейських солдатів зараз перебуває на безпечній відстані від лінії фронту, розповів співрозмовник видання. Їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій, а також вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників. За даними джерела, надалі планується відправка ще більшої кількості північнокорейських солдатів до України.

Аналітики вважають, що ці війська можуть виконувати різні ролі: від техніків-ракетників до працівників, що підтримують логістику на передовій.

За словами високопоставленого представника європейської розвідки, Володимир Путін також може бути зацікавлений у розпалюванні конфлікту на Корейському півострові, щоб відволікти увагу Заходу та зменшити підтримку України.

"Жодні тренування чи навчання не можуть відтворити реальний досвід війни, і це може принести дивіденди у випадку майбутнього конфлікту на Корейському півострові" , – зазначив науковий співробітник з ядерної безпеки Rand Corp. Бенджамін Р. Янг.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україну, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 20 жовтня, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.