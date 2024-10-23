КНДР отправляет солдат на войну в Украину для получения боевого опыта – WSJ

Северная Корея отправила первую волну из около 1000 солдат в Украину в рамках соглашения о военном сотрудничестве с Россией. ﻿Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки, информированного о деталях соглашения, сообщает Украинская правда.

По данным издания, соглашение между Россией и Северной Кореей заключили во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. КНДР сначала предложила России артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо, но соглашение также включало секретный пункт об отправке солдат. Первая волна из около 1000 северокорейских военных была отправлена в Украину, чтобы "узнать из первых рук", что такое ведение войны на опыте России.

Большинство северокорейских солдат сейчас находится на безопасном расстоянии от линии фронта, рассказал собеседник издания. Им показывают, как российские войска решают логистические вопросы на передовой, а также изучают принципы ведения войны с использованием беспилотников. По данным источника, в дальнейшем планируется отправка еще большего количества северокорейских солдат в Украину.

Аналитики считают, что эти войска могут выполнять различные роли: от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

По словам высокопоставленного представителя европейской разведки, Владимир Путин также может быть заинтересован в разжигании конфликта на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание Запада и уменьшить поддержку Украины.

"Никакие тренировки или учения не могут воспроизвести реальный опыт войны, и это может принести дивиденды в случае будущего конфликта на Корейском полуострове" , – отметил научный сотрудник по ядерной безопасности Rand Corp. Бенджамин Р. Янг.

Напомним, в Министерстве обороны Южной Кореи 8 октября заявили, что Северная Корея, вероятно, направит какую-то часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России.

13 октября Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины. 14 октября Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи. 17 октября президент уточнил, что Россия намерена привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи к войне против Украины.

18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназовцев на войну в Украине, чтобы помочь России. Они уже прибыли на территорию РФ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 21 октября заявил, что переброска солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины свидетельствует, что оккупанты не заинтересованы в мире.