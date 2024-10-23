Росіяни обстріляли Нікополь: 3 поранених, пошкоджено будинки, магазини та авто
Троє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Нікополя 23 жовтня., повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Три людини постраждали у Нікополі, який агресор обстріляв з артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік. А ще жінки 60 та 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості".
За словами Лисака, у місті пошкоджені зо півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автомобілі.