Россияне обстреляли Никополь: 3 раненых, повреждены дома, магазины и авто

Три человека получили ранения в результате обстрела Никополя 23 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Три человека пострадали в Никополе, который агрессор обстрелял из артиллерии. Осколочные ранения получили 36-летний мужчина. А еще женщины 60 и 78 лет. Одну из них госпитализировали в состоянии средней тяжести".

По словам Лысака, в городе повреждены полтора десятка магазинов, многоэтажки и автомобили.