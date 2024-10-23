Війська РФ влучили у п'ятиповерхівку у Лимані на Донеччині – ДСНС
Сьогодні, 23 жовтня, росіяни влучили у п’ятиповерхівку у Лимані Краматорського району Донецької області. Через атаку поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки. Про це йдеться в повідомленні ДСНС, повідомляє Лівий берег.
Загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 600 кв.м.
Крім того, окупанти обстріляли житловий сектор с. Яцьківка Краматорського району. Там загорівся приватний двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу загальною площею 200 кв.м.