Війська РФ влучили у п'ятиповерхівку у Лимані на Донеччині – ДСНС

Сьогодні, 23 жовтня, росіяни влучили у п’ятиповерхівку у Лимані Краматорського району Донецької області. Через атаку поранено одну людину, пошкоджено ще дві багатоповерхівки. Про це йдеться в повідомленні ДСНС, повідомляє Лівий берег.

Загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 600 кв.м.

Фото: ДСНС

Крім того, окупанти обстріляли житловий сектор с. Яцьківка Краматорського району. Там загорівся приватний двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу загальною площею 200 кв.м.