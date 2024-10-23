Войска РФ попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области - ГСЧС
Сегодня, 23 октября, россияне попали в пятиэтажку в Лимане Краматорского района Донецкой области. Из-за атаки ранен один человек, повреждены еще две многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, сообщает Левый берег.
Загорелись разрушенные строительные конструкции. Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 600 кв.
Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор с. Яцковка Краматорского района. Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Чрезвычайники ликвидировали пожар общей площадью 200 кв.