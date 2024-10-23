Войска РФ попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области - ГСЧС

Сегодня, 23 октября, россияне попали в пятиэтажку в Лимане Краматорского района Донецкой области. Из-за атаки ранен один человек, повреждены еще две многоэтажки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, сообщает Левый берег.

Загорелись разрушенные строительные конструкции. Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 600 кв.

Фото: ГСЧС

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор с. Яцковка Краматорского района. Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Чрезвычайники ликвидировали пожар общей площадью 200 кв.