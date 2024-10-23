У Євросоюзі прокоментували візит генсека ООН на саміт БРІКС у Росії

У Європейській комісії вірять, що візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС у російській Казані допоможе посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення. Про це заявив на брифінгу у середу, 23 жовтня, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи питання участі Гутерреша у саміті в Казані, Стано акцентував, що у Єврокомісії не бачать жодного витіснення на другий план необхідності досягнення чесного і справедливого миру для України.

Стано зазначив, що ЄС знає про участь Гутерреша у саміті країн БРІКС у Казані та вірить, що він посилить заклик до Росії та очільника Кремля Владіміра Путіна повністю припинити "брутальну агресію проти українського народу і негайно і беззастережно вивести свої війська з української території".

"Ми віримо, що він посилить справу міжнародного співтовариства щодо припинення незаконної агресії проти українського народу" , – наголосив він.

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

22 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи проведення саміту БРІКС в Росії, заявив, що не розглядають саме об'єднання країн як загрозу західним альянсам.