В Евросоюзе прокомментировали визит генсека ООН на саммит БРИКС в России

В Европейской комиссии верят, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит стран БРИКС в российской Казани поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения. Об этом заявил на брифинге в среду, 23 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Комментируя вопрос участия Гутерреша в саммите в Казани, Стано акцентировал, что в Еврокомиссии не видят никакого вытеснения на второй план необходимости достижения честного и справедливого мира для Украины.

Стано отметил, что ЕС знает об участии Гутерреша в саммите стран БРИКС в Казани и верит, что он усилит призыв к России и главе Кремля Владимиру Путину полностью прекрати "грубую агрессию против украинского народа и немедленно и безоговорочно вывести свои войска с украинской территории".

"Мы верим, что он усилит дело международного сообщества по прекращению незаконной агрессии против украинского народа" , – подчеркнул он.

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

22 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя проведение саммита БРИКС в России, заявил, что не рассматривают само объединение стран как угрозу западным альянсам.