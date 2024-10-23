ОВА: На Херсонщині через російську атаку постраждали три людини

23 жовтня окупанти вдарили по Інженерному та атакували з безпілотника Білозерку Херсонської області, у результаті чого постраждали 19-річна дівчина та чоловіки 64 та 46 років, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

"Близько 11:00 російські війська вдарили по Інженерному. Через ворожий обстріл 19-річна дівчина, яка перебувала у приміщенні, дістала вибухову травму та уламкове поранення обличчя".

Згодом в ОВА написали, що армія РФ скинула вибухівку з дрона в Білозерці через що постраждали двоє людей. У чоловіків, 64 та 46 років, діагностували вибухові травми й уламкові поранення.