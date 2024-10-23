ОВА: На Херсонщине из-за российской атаки пострадали три человека

23 октября оккупанты ударили по Инженерному и атаковали с беспилотника Белозерку Херсонской области, в результате чего пострадали 19-летняя девушка и мужчины 64 и 46 лет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"Около 11:00 российские войска ударили по Инженерному. Из-за вражеского обстрела 19-летняя девушка, которая находилась в помещении, получила взрывную травму и осколочное ранение лица".

Впоследствии в ОВА написали, что армия РФ сбросила взрывчатку с дрона в Белозерке из-за чего пострадали два человека. У мужчин, 64 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.