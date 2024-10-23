Сі Цзіньпін закликав запобігти ескалації війни в Україні

Голова КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС, який проходить у Росії, заявив, що важливо запобігти ескалації та поширенню українського "конфлікту", повідомляє Українська правда.

"Конфлікт в Україні затягується (...) Тому ми повинні твердо дотримуватися трьох принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють напруженість" , – цитує Сі Цзіньпіна "Лента.ру".

Лідер Китаю також наголосив на необхідності "якнайшвидшої деескалації українського конфлікту і відмовитися від політики підливання масла у вогонь".

Нагадаємо, 22 жовтня Глава кремля Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".

Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії й реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін домовляється із Путіним про поглиблення партнерства.

Речник Міністерства закордонних справ КНР, коментуючи питання зміцнення військових зв’язків із Росією на тлі агресії РФ проти України заявив, що "Китай готовий співпрацювати з Росією... і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

У вересні 2024 року заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.