Си Цзиньпин призвал избегать эскалации "украинского кризиса" – росСМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС, который проходит в России, заявил, что важно предотвратить эскалацию и распространение украинского "конфликта", сообщает Украинская правда.

"Конфликт в Украине затягивается (...) Поэтому мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность" , – цитирует Си Цзиньпина "Лента.ру".

Лидер Китая также отметил необходимость "скорейшей деэскалации украинского конфликта и отказаться от политики подливания масла в огонь".

Напомним, 22 октября Глава Кремля Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и "дальнейшие контакты для продолжения диалога".

Китайские власти на словах поддерживают территориальную целостность Украины, однако не готовы осудить вторжение России и реально противостоять войне. Вместо этого Китай предлагает свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин договаривается с Путиным об углублении партнерства.

Представитель Министерства иностранных дел КНР, комментируя вопрос укрепления военных связей с Россией на фоне агрессии РФ против Украины заявил, что "Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры".

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.

В сентябре 2024 года заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай непосредственно помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.