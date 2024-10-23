З початку року банки закрили 85 відділень – дані НБУ

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.

Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (330), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).

Станом 1 жовтня в Україні працювало 62 банки.