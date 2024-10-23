С начала года банки закрыли 85 отделений – данные НБУ

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 5 053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Кроме того, 874 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1 163. Кроме того, работа 614 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 113 отделений. Еще 70 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (330), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (220).

По состоянию 1 октября в Украине работало 62 банка.